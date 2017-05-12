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 12 мая 2017, 17:05 
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За 33,5 млн рублей в Отрадном отремонтируют 4 дороги

На ремонт дорог в Отрадном из областного бюджета выделили 33 млн рублей. Еще почти полмиллиона добавит городской бюджет.
На эти деньги до 1 октября отремонтируют 4 дороги: 
- по ул. Первомайской (на участке от ул. Сабирзянова до пер. Первомайского), 
- по ул. Орлова (от ул. Сабирзянова до пер. Первомайского), 
- по ул. Буровиков (от ул. Железнодорожной до ул. Гайдара), 
- по ул. Ленина (от ул. Первомайской до ул. Ленинградской).
Подряд на ремонт дорог получило ООО «Меридиан», сообщает пресс-служба городской администрации. 

Теги: отрадный, дороги, ремонт, меридиан

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