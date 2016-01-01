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Волжский проспект в Самаре перекроют 15 мая

"По просьбе администрации г.о.Самара ремонт тепловой камеры на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга» перенесен с 10 на 15 мая", - сообщает пресс-служба ПТС.

Работать с понедельника на участке будет ООО «Волготепломонтаж».

Закончить работы подрядчик должен до 22 мая.

"На весь период проведения ремонтных работ автомобильное движение на участке Волжского проспекта рядом с гостиницей «Волга» будет приостановлено".

Теги: волжский проспект, самара, ремонт

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