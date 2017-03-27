Сегодня, 16:47

ПАО «Кузнецов» увеличил убыток вчетверо

Выручка ПАО «Кузнецов» в 2016 г. сократилась до 9, 658 млрд рублей (в 2015 г. – 10,268 млрд рублей). Чистый убыток предприятия вырос почти в 4 раза – 3,959 млрд против 1,036 млрд рублей в 2015 г.

Ухудшились финансовые показатели предприятия и за первый квартал этого года. Выручка – 2,009 млрд рублей (январь-март 2016 г. – 2,105 млрд рублей). Убыток за первые три месяца – 640,498 млн рублей (год назад – 354,974 млн рублей.

По данным на конец марта дебиторская задолженность перед предприятием составляла 5,374 млрд рублей. Непокрытый убыток ПАО – 15,370 млрд рублей. Долгосрочные кредиты – 9,817 млрд рублей. Краткосрочные – 6 млрд рублей. Кредиторская задолженность – 9,948 млрд.

«В 1 квартале 2017 года финансово-экономическая ситуация Общества остается сложной», - говорится в квартальном отчете. На финансово - экономическое положения компании влияют:

«- вступление в силу 275-ФЗ и 359-ФЗ, которые ограничивают рамки использования поступающих средств по контрактам ГОЗ и авансов из бюджетных средств, объем которых у предприятия составляет ~80% от поступлений по текущей деятельности;

- рост стоимости кредитных ресурсов,

- рост цен на покупные материалы, комплектующие, инструмент, работы и услуги,

- частичное и нестабильное поступление в адрес предприятия авансов и расчетов от ряда заказчиков;

- монопольный характер большинства поставщиков предприятия (производители материалов и ПКИ строго закреплены конструкторской документацией, аналоги не допустимы);

- длительный производственный цикл предприятия (от 8 месяцев до 1 года)».

«Негативные факторы могут быть преодолены как за счет увеличения эффективности операционной деятельности Общества, так и за счет возможностей, предоставляемых государством для предприятий оборонно- промышленного комплекса», - оптимистически заканчивает компания.

Теги: пао кузнецов, убытки, 2016 год, первый квартал 2017

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.