Прокуратуре Самарской области достроят 5-ый этаж
К 1 июля 2019 г. планируется закончить реконструкцию здания прокуратуры Самарской области (Самара, ул. Чапаевская, 151) и надстроить к нему 5-ый этаж.
Подрядчика собираются выбрать 5 июня.
Начальная стоимость контракта – 154,429 млн рублей из федерального бюджета.
Еще не более 3,384 млн рублей заплатят за строительный контроль. Контролировать реконструкцию надо будет в течение трех лет – с момента подписания контракта с генподрядчиком строительства.
Проект реконструкции в 2013 г. делало ООО "Русич".
Как говорится в документации, реконструкция необходима для того, чтобы сделать доступным вход в прокуратуру для маломобильных граждан, а также для расширения площади существующего 4-хэтажного здания, один из этажей - цокольный.
Надстройку 5 этажа проектировщик советует делать из легких материалов - пенобетонных блоков, эффективного кирпича, стального каркаса и минераловатного утеплителя. Перегородки этажа - из гипсокартона.
При этом надо усилить фундамент здания. А внутри - сделать шахты для лифта.
Теги: прокуратура самарской области, реконструкция
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