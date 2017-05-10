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"Радость труда" в Тольятти восстановит "Волжская картинная галерея"

«Волжская картинная галерея» готова взять в концессию недостроенный объект вместе с земельным участком площадью 6 га между Дворцом спорта «Волгарь» и ТРК «Вега» в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации, уточняя, что "на этом участке находится стела-панно «Радость труда», которую городская общественность просила сохранить и отреставрировать".

Инвестор намерен восстановить стелу, а также построить на участке музейный комплекс с выставочным павильоном и арт-объектами.

«Волжская картинная галерея» планирует инвестировать в проект около 100 млн рублей. Городские власти собираются передать инвестору участок на 35 лет. За это время инвестиции должны окупиться. И принести в доход инвестору не менее 20 млн рублей.

В апреле учредитель Волжской картинной галереи Виталий Вавилин предложил открыть счет для пожертвований на реконструкцию в Тольятти стелы "Радость труда". Об этом говорится на сайте галереи.

В 2011 г. участок вместе со стелой был сдан в долгосрочную аренду ООО "Экспо-Тольятти" под строительство выставочного комплекса.

В июне прошлого года мэрия Тольятти сообщила о том, что на момент передачи "ценность памятника не была учтена. Требуется урегулировать земельные, правовые вопросы, решить проблемы с благоустройством вокруг памятника. Специалистам управления архитектуры и градостроительства дано поручение подготовить эскизный проект".

Чуть позже прокуратура Тольятти сообщила: «В настоящее время указанный объект находится в заброшенном состоянии, происходит разрушение уникальной мозаики, территория вокруг стелы заросла дикорастущим кустарником. Меры по реставрации данного панно со стороны мэрии г.о. Тольятти не принимаются». В адрес мэра Тольятти тогда было внесено представление об устранении нарушений.

Жители Тольятти в прошлом году собирали подписи под петицией в защиту памятника.

Мозаичная стелла (автор - Ю.К. Королев) была создана в 70-х годах прошлого века и представляет собой произведение искусства длиной в 50 метров. На панно изображены события истории СССР с двадцатых по семидесятые года. Часть изображений относится напрямую к Тольятти — это создание ВАЗа и выпуск первого автомобиля. Памятник был создан ко дню присвоения Волжскому автомобильному заводу имени 50-летия СССР.

Теги: «Волжская картинная галерея, радость труда, стела, концессия, тольятти

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