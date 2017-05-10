"Радость труда" в Тольятти восстановит "Волжская картинная галерея"
«Волжская картинная галерея» готова взять в концессию недостроенный объект вместе с земельным участком площадью 6 га между Дворцом спорта «Волгарь» и ТРК «Вега» в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации, уточняя, что "на этом участке находится стела-панно «Радость труда», которую городская общественность просила сохранить и отреставрировать".
Инвестор намерен восстановить стелу, а также построить на участке музейный комплекс с выставочным павильоном и арт-объектами.
«Волжская картинная галерея» планирует инвестировать в проект около 100 млн рублей. Городские власти собираются передать инвестору участок на 35 лет. За это время инвестиции должны окупиться. И принести в доход инвестору не менее 20 млн рублей.
В апреле учредитель Волжской картинной галереи Виталий Вавилин предложил открыть счет для пожертвований на реконструкцию в Тольятти стелы "Радость труда". Об этом говорится на сайте галереи.
В 2011 г. участок вместе со стелой был сдан в долгосрочную аренду ООО "Экспо-Тольятти" под строительство выставочного комплекса.
В июне прошлого года мэрия Тольятти сообщила о том, что на момент передачи "ценность памятника не была учтена. Требуется урегулировать земельные, правовые вопросы, решить проблемы с благоустройством вокруг памятника. Специалистам управления архитектуры и градостроительства дано поручение подготовить эскизный проект".
Чуть позже прокуратура Тольятти сообщила: «В настоящее время указанный объект находится в заброшенном состоянии, происходит разрушение уникальной мозаики, территория вокруг стелы заросла дикорастущим кустарником. Меры по реставрации данного панно со стороны мэрии г.о. Тольятти не принимаются». В адрес мэра Тольятти тогда было внесено представление об устранении нарушений.
Жители Тольятти в прошлом году собирали подписи под петицией в защиту памятника.
Мозаичная стелла (автор - Ю.К. Королев) была создана в 70-х годах прошлого века и представляет собой произведение искусства длиной в 50 метров. На панно изображены события истории СССР с двадцатых по семидесятые года. Часть изображений относится напрямую к Тольятти — это создание ВАЗа и выпуск первого автомобиля. Памятник был создан ко дню присвоения Волжскому автомобильному заводу имени 50-летия СССР.
Теги: «Волжская картинная галерея, радость труда, стела, концессия, тольятти
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Сегодня, 14:24
Резиденты ОЭЗ «Тольятти» изменили планы
Комментариев: 0
|Тольятти ждет шторм
Сегодня, 13:35
|Таможня в ОЭЗ «Тольятти» подорожала
Вчера, 14:46
|Мэрия Тольятти опубликовала штормовое предупреждение
10 мая 2017, 16:35
|В Тольятти накрыли подпольный цех по производству горючего и моторных масел
10 мая 2017, 16:01
|За 33,5 млн рублей в Отрадном отремонтируют 4 дороги
Сегодня, 17:05
|Резиденты ОЭЗ «Тольятти» изменили планы
Сегодня, 14:24
|Самара заплатит 400 рублей за обслуживание катера и его стоянку
Сегодня, 13:03
|Стадион в Кошках построит московская компания
Вчера, 15:25
|Таможня в ОЭЗ «Тольятти» подорожала
Вчера, 14:46