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Т Плюс предлагает мораторий на пени и штрафы

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс Самара» обещает не начислять пени и не штрафовать тех, кто полностью погасить долг за теплоэнергию до 1 июля. Компания также предлагает должникам заключить соглашение о реструктуризации долга на срок до трех месяцев, но только если будет оплачено текущее потребление.

Участниками акции могут стать жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска, имеющие прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией - это 42 тыс. семей в Самаре, около 800 - в Тольятти и 100 - в Новокуйбышевске.

Сейчас граждане в Самаре должны за тепло более 200 млн рублей, в Тольятти - более 4 млн рублей, в Новокуйбышевске - около 500 тыс. рублей.

Для получения льготных условий погашения задолженности и оформления индивидуальной схемы реструктуризации долга потребители могут обращаться по телефонам: в Самаре – (846) 279-69-60, 279-69-52; в Тольятти – (8482) 71-91-62, 71-92-91; в Новокуйбышевске – (84635) 9-31-58.

Теги: т плюс

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