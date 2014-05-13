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 12 мая 2017, 16:47 
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Жители Самары могут привести своих кошек и собак к ветеринарам бесплатно

Жители Самары могут 13 и 14 мая привести своих кошек и собак на бесплатный профилактический осмотр у ветеринарных врачей. Записаться на консультацию можно по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-555-59-75.

«Специалист проведет осмотр питомца, даст необходимые рекомендации по правильному уходу и предотвращению заболеваний, ответит на все вопросы хозяев и поможет подобрать корм», - пишут организаторы.

 

1

Самара

Альтернатива

Ново-Садовая, 224б

13,14 мая

10:00-19:00

10:00-19:00

2

Самара

Калипсо

Ново-Садовая, 139

09:00–16:00

09:00–16:00

3

Самара

Панда

Революционная, 135а

20,21 мая

9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

4

Самара

Каменная чаша

Парижской Коммунны 30А

10:00–17:00

10:00–17:00

 

Акция «День здоровья» проводится в ветеринарных клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Казани, Самары, Волгограда, Нижнего Новгорода и Омска.

 

 

Теги: ветеринары

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