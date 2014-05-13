12 мая 2017, 16:47

Жители Самары могут привести своих кошек и собак к ветеринарам бесплатно

Жители Самары могут 13 и 14 мая привести своих кошек и собак на бесплатный профилактический осмотр у ветеринарных врачей. Записаться на консультацию можно по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-555-59-75.

«Специалист проведет осмотр питомца, даст необходимые рекомендации по правильному уходу и предотвращению заболеваний, ответит на все вопросы хозяев и поможет подобрать корм», - пишут организаторы.

1 Самара Альтернатива Ново-Садовая, 224б 13,14 мая 10:00-19:00 10:00-19:00 2 Самара Калипсо Ново-Садовая, 139 09:00–16:00 09:00–16:00 3 Самара Панда Революционная, 135а 20,21 мая 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 4 Самара Каменная чаша Парижской Коммунны 30А 10:00–17:00 10:00–17:00

Акция «День здоровья» проводится в ветеринарных клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Казани, Самары, Волгограда, Нижнего Новгорода и Омска.

Теги: ветеринары

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