Жители Самары могут привести своих кошек и собак к ветеринарам бесплатно
Жители Самары могут 13 и 14 мая привести своих кошек и собак на бесплатный профилактический осмотр у ветеринарных врачей. Записаться на консультацию можно по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-555-59-75.
«Специалист проведет осмотр питомца, даст необходимые рекомендации по правильному уходу и предотвращению заболеваний, ответит на все вопросы хозяев и поможет подобрать корм», - пишут организаторы.
|
1
|
Самара
|
Альтернатива
|
Ново-Садовая, 224б
|
13,14 мая
|
10:00-19:00
|
10:00-19:00
|
2
|
Самара
|
Калипсо
|
Ново-Садовая, 139
|
09:00–16:00
|
09:00–16:00
|
3
|
Самара
|
Панда
|
Революционная, 135а
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20,21 мая
|
9:00 - 18:00
|
9:00 - 18:00
|
4
|
Самара
|
Каменная чаша
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Парижской Коммунны 30А
|
10:00–17:00
|
10:00–17:00
Акция «День здоровья» проводится в ветеринарных клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Казани, Самары, Волгограда, Нижнего Новгорода и Омска.
Теги: ветеринары
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