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Резиденты ОЭЗ «Тольятти» изменили планы

фото пресс-служба ОЭЗ "Тольятти"

Дочернее предприятие немецкой группы компаний Mubea - ООО «Мубеа Компоненты Подвески Русь» отказалось от своих первоначальных планов по строительству производства в ОЭЗ «Тольятти». «… на этапе проектирования корпуса в ОЭЗ и начале строительных работ», сообщает пресс-служба облправительства.

«…Мы планируем, что завод в ОЭЗ «Тольятти» будет запущен в конце 2020 года, - цитирует пресс-служба директора ООО Алексея Бережнова. - Согласно имеющемуся прогнозу, к этому времени российский автомобильный рынок восстановится до уровня, при котором будет обеспечен необходимый объем заказов для запуска производства… ».

Резидентом ОЭЗ ООО «Мубеа Компоненты Подвески Русь» стало в 2013 г. На площади в 5 га компания собиралась построит завод по производству пружин подвески для автомобильного производства. В декабре 2014 г. сообщалось о начале строительства. «Компания планирует инвестировать в свой проект более 700 млн рублей. Генеральный подрядчик строительства - компания ООО «Барас». Открыть производство, где будут работать 100 человек, компания собиралась в 2016 г.

Второй немецкий резидент ОЭЗ - ООО «Манн+Хуммель Тольятти» отказался от участия в ОЭЗ и в феврале продал свое недостроенное производство ООО «Продмаш-композит» (компания собирается наладить выпуск флажков КД6, дорожных знаков, пешеходных ограждений и т.д.), а также продукции массового потребления (монолитные кухонные мойки, кухонные столешницы, подоконники, элементы отделки и декора и т.д.).

Немецкая компания стала резидентом еще в 2013 г. Строительство завода "Манн+Хуммель" в ОЭЗ начнется уже в 2014 г., сообщалось в декабре 2013 г., запуск производства был запланирован на 2015 г. Объем заявленных инвестиций - 444 млн рублей. Планируется, что в будущем производство в ОЭЗ «Тольятти» станет основным для компании в России. «Планируется, что к 2017 г. объем производства в ОЭЗ достигнет 450 тыс. единиц комплектов в год», сообщалось в 2013 г.

Еще один резидент ОЭЗ - ООО «СолоФилмз» - перенес сроки открытия своего производства. «Возобновить строительство завода в ОЭЗ мы планируем уже в этом году, запуск производства состоится в конце 2018 года», - цитирует пресс-служба гендиректора ООО Сергея Щеглова. По его словам, строительство остановилось из-за «некачественного проектирования здания высотой в 27 м».

«СолоФилмз» - производитель многослойных полиэтиленовых пленок различных типов – стал резидентом ОЭЗ «Тольятти» в 2015 г., тогда же начала строить свой завод на территории зоны. Его первую продукцию планировали отгрузить еще в 2016 г. В феврале этого года сообщалось о том, «СолоФилмз» начал производство продукции на временных площадях - на территории своего учредителя - ООО «СуперПринт».

Изменил свои планы еще один резидент ОЭЗ - ООО «Тольяттинская бумажная фабрика» (ТБФ). «Исходя из сегодняшних рыночных условий, мы решили повременить с производством гофроупаковки и эковаты, сосредоточившись на переработке макулатуры и производстве бумаги и картона, планируя нарастить объемы производства именно в этом направлении. При этом мы увеличили инвестиции в наш проект на 156 млн рублей», - цитирует пресс-служба гендиректора ООО «ТБФ» Артема Анташева.

Договор аренды земельного участка площадью 2 га в ОЭЗ «Тольятти» компания подписала в марте 2014 г. Строить свое производство начала в июне 2014 г. Об этом сообщала пресс-служба правительства Самарской области. «ТБФ станет первым в регионе предприятием, которое будет перерабатывать макулатуру и выпускать бумагу и гофрокартон». В строительство фабрики планировали вложить 240 млн рублей, построить ее хотели в конце 2014 г., а первую продукцию отправить потребителям – осенью 2015 г.

В ноябре 2014 г. компания начала монтировать первую линию по производству бумаги и картона из макулатуры. В декабре 2014 г. стало известно, что инвестиции в проект выросли до 570 млн рублей со 170 млн. Компания заявляла о том, что на предприятии после запуска производства будут работать 150 человек.

В конце апреля 2016 г. «Тольяттинская бумажная фабрика» планирует произвести тестовый запуск бумагоделательной машины на территории ОЭЗ "Тольятти". Об этом сообщала зимой прошлого года пресс-служба ОЭЗ. «Мощность комплекса составит 35 тыс. тонн в год. В 2016 г. «Тольяттинская бумажная фабрика» планирует выйти на проектные мощности первого этапа, а также начать проектирование второй очереди», - писала пресс-служба ОЭЗ.

Общие инвестиции в проект ТБФ теперь составят 725 млн рублей, 300 млн из которых компания уже вложила в строительство завода.

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Теги: оэз тольятти, Мубеа Компоненты Подвески Русь, Манн+Хуммель Тольятти, СолоФилмз, Тольяттинская бумажная фабрика» (ТБФ)

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