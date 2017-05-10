Тольятти ждет шторм
"В пятницу, 12 мая, во второй половине дня в городе ожидается усиление южного и юго-западного ветра с порывами до 17 м/с. Такие погодные условия сохранятся до конца дня". Об этом сообщает пресс-служба администрации Тольятти. И рекомендует гражданам:
"- плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;
- автомобиль поставить в гараж. Если нет такой возможности, машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций и рекламных щитов".
Теги: тольятти
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