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Тольятти ждет шторм

"В пятницу, 12 мая, во второй половине дня в городе ожидается усиление южного и юго-западного ветра с порывами до 17 м/с. Такие погодные условия сохранятся до конца дня". Об этом сообщает пресс-служба администрации Тольятти. И рекомендует гражданам:

"- плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;

- автомобиль поставить в гараж. Если нет такой возможности, машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций и рекламных щитов".

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