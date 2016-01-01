Самара заплатит 400 рублей за обслуживание катера и его стоянку
200 тыс. рублей заплатит горадминистрация Самары за техобслуживание катера модели M/L SilverEagleCabin компании ООО «Технический центр «Нова». Услуги компания будет оказывать до конца ноября. Стоимость запчастей для катера – 335 589 рублей.
Еще 200 тыс. рублей городские власти заплатят за охраняемую стоянку для катера на тот же период времени. «Место стоянки катера: база (сооружение) для стоянки судов, расположенная с удаленностью не более 4 км от устья Самарского залива, - говорится в описании закупки. - Акватория базы (сооружения) для стоянки катера должна быть затоном или гаванью».
Обе компании зарегистрированы по одной адресу – на ул. Ростовской, 16. Заказчик муниципальное учреждение Самары «Дорожное хозяйство».
Теги: SilverEagleCabin, катер, Самара
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