Сегодня, 17:15

Turkish Airlines меняют нормы провоза бесплатного багажа

Авиакомпания Turkish Airlines изменила нормы бесплатного провоза багажа, сообщает Турпрофи.

Для вылетов с 1 июля (при условии, что билет куплен не ранее 1 мая) будут действовать стандартная для многих компаний штучная норма: 1 место весом не более 23 килограмм в экономклассе и 2 места весом не более 32 килограмм каждое в бизнес-классе. Для участников элитных уровней программы лояльности Miles&Smiles, а также для участников золотого уровня других программ альянса Star Alliance к норме добавляется еще одно бесплатное место в любом классе обслуживания.

Ранее обычная норма составляла 20 или 30 килограмм в экономклассе, однако на многих линиях, в том числе в Россию, нередко действовали увеличенные нормы. Весовая ситема будет действовать для билетов, купленных до 1 мая, а также для полетов до 1 июля.

Напомним, из Самары Turkish Airlines летают в Стамбул трижды в неделю – по средам, пятница и воскресеньям.

Теги: Turkish Airlines, бесплатный багаж

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