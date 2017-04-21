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Раскопки на Хлебной площади в Самаре достались саратовскомй центру

Археологические исследования на объекте «Старая Самара. Деревянные сооружения», возведенные не позднее середины XIX века» на Хлебной площади будет проводить Автономная некоммерческая организация (АНО) «Научно-исследовательский центр по сохранению культурного наследия». Зарегистрирована АНО в Саратовской области, в п. Зоринский.

АНО была единственным участником конкурса, объявленного в апреле. Выполнить работу центр готов за 11,696 млн рублей. Начальная цена конкурса составляла 11,697 млн рублей.

До 10 декабря АНО будет исследовать участок в Самарском районе на Хлебной площади, где летом 2013 г. были обнаружены остатки крепости, которая, возможно, была построена в 1702 г. Археологам предстоит провести полевые работы и «полное научное исследование археологического объекта» на участке площадью 732 кв. м.

Первый аукцион объявили в сентябре прошлого года. Стоимость была такой же.

В октябре стало известно, что в торгах участвовала лишь одна организация – АНО «Научно-исследовательский центр по сохранению культурного наследия». Но и ее заявка отклонена, как несоответствующая требованиям аукционной документации.

«В случае выявления деревянных конструкций или иных сооружений вскрытие культурного слоя произвести до нижнего уровня деревянных конструкций или иных сооружений. Деревянные конструкции и иные сооружения не разбирать. Их консервацию осуществить вручную песком или грунтом из отвала. Провести отбор проб деревянных конструкций для проведения дендрохронологического и радиоуглеродного анализов», - сказано в техзадании.

Исполнитель обязан обеспечить охрану участка проведения работ и пропускной режимы до 30 ноября 2017 г. Также подрядчик должен «согласовать и произвести пересадку или вырубку зеленых насаждений».

Теги: хлебная площадь, самара, раскопки, АНО) «Научно-исследовательский центр по сохранению культурного наследия»

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