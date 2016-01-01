141 из 294 ДТП в Самаре – это наезд на пешеходов
За первые 4 месяца этого года в Самаре было зарегистрировано 294 дорожно-транспортных происшествия, в которых 16 человек погибли и 359 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба горГАИ.
141 ДТП из общего количества аварий - наезд на пешеходов, в них 8 человек погибли и 137 получили травмы различной степени тяжести. На пешеходных переходах города были совершено 59 наездов, травмы получил 61 пешеход).
Увеличилось число наездов на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. «Как правило, в таких авариях страдает наиболее незащищенная категория – наши дети», пишет ГАИ.
«Наибольшую тревогу Госавтоинспекции вызывает факт, что дети попадают под колеса автомобилей либо во дворе, находясь в сопровождении взрослых, либо переходя дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Это говорит о том, что водители пренебрегают элементарными правилами безопасности при движении в жилых зонах и вблизи пешеходных переходов. Нельзя снимать ответственности и с родителей, ведь они обязаны надлежащим образом обеспечивать сохранность жизни и здоровья своих детей, в том числе и научить безопасному поведению во дворе и на дороге.
Кроме этого, водители транспортных средств, при приближении к пешеходному переходу не всегда заблаговременно снижают скорость, не учитывают погодные и метеоусловия. В результате, - дорожное ЧП, а причина на поверхности: вовремя не затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом».
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