Сегодня, 10:57

Горячую воду начнут подавать сегодня

Сегодня заканчивается первая часть гидравлических испытаний теплосетей в Самаре. По данным пресс-службы ПТС, уже выявили 11 повреждений магистральных трубопроводов. Их будут менять в первую очередь.

Сегодня же, обещают энергетики, вместе с управляющими компаниями начнут подавать горячую воду потребителям Самарской ТЭЦ, Верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной.

В пределах улиц: Карла Маркса, Ракитовское шоссе, Мелекесская, Зубчаниновское шоссе, Физкультурная, Красных Коммунаров, Промышленности, Аэродромная, Авроры, Мориса Тореза, Революционная, Московское шоссе, Советской Армии, Ново-Садовая, Солнечная, Демократическая, Ташкентская, Стара-Загора, Алма-Атинская.

Теги: горячая вода, птс

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