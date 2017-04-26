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С понедельника отключат горячую воду в центре Самары

с 15 по 18 мая горячую воду в Самаре отключат в пределах улиц: Волжский проспект – Максима Горького – р.Самара – Братьев Коростелевых – железная дорога – Комсомольская площадь – Пятигорская – Ново-Урицкая – Авиационная – Клиническая – Дзержинского - Партизанская – Аврора – Гагарина – Революционная – Ново-Садовая – Соколова – Лесная. Об этом сообщает пресс-служба ПТС.

В этот период будут проверять повышенным давлением теплосети от Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной.

Горожан просят "соблюдать меры предосторожности: в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество".

Обо всех обнаруженных повреждениях просьба сообщать в диспетчерскую службу ОАО «ПТС» на сайт http://63teplo.ru/ или по телефону (846) 279-65-00.

Теги: птс, горячая вода

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