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Кадастровая палата Самарской области закрывает 15 офисов

15 фронт-офисов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области прекращают свою работу с 15 мая.

В области будут работать только 5 офисов по приему-выдаче документов у заявителей - в Самаре, Тольятти и Сызрани.

Основной поток заявителей будет перенаправлен в МФЦ, сейчас в области работают около 40 центров.

В отделениях сети «Мои Документы» граждане могут подать документы на постановку объекта недвижимости на кадастровый учет, государственную регистрацию прав, а также оформить запрос на предоставление сведений из Единого государственного реестра прав или государственного кадастра недвижимости.

Подробная информация о государственных услугах, предоставляемых на базе МФЦ («Мои документы»), доступна на сайте учреждения (www.mfc63.ru). Здесь же можно ознакомиться с режимом работы, узнать адрес ближайшего офиса и предварительно записаться на прием.

Теги: кадастровая палата, офисы, мфц

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