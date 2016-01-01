Самарцы слетали в Крым и больше не хотят
77% туристов из Самары, купившие пакетные туры на майские праздники, отправились в Турцию. На российские курорты – только 13%. Об этом говорят данные сервиса по сравнению цен на туры Travelata.ru, собранные на основе сводного анализа результатов продаж турпакетов от 120 российских туроператоров:
Турция — 77%
Россия — 13%
Греция – 4%
Чехия — 2%
Кипр – 2%
ОАЭ — 2%
«Популярность Турции неудивительна. Многие россияне любят систему «все включено» именно в турецком варианте, — говорит Алексей Зарецкий, генеральный директор сервиса по сравнению цен на туры Travelata.ru. — В России подобных предложений с адекватной ценой нет. Есть попытки создать сервис «все включено» в Имеретинской долине, но пока это только на уровне экспериментов. Сейчас российские отели под «все включено» зачастую понимают трехразовое питание. Кроме того, россияне в течение двух лет ездили в Крым, и многие больше не хотят там отдыхать — люди почувствовали разницу в уровне сервиса по сравнению с Турцией».
В среднем туристы из Самары потратили на отдых в майские праздники 48 100 рублей. При этом за границу туры приобретались в среднем за 50 800 рублей, а по России — за 21 100 рублей.
Средний чек поездки в Турцию - 47 100 рублей, в Грецию — 66 000 рублей, на Кипр — 58 100 рублей, в ОАЭ — 69 200 рублей.
Самый дешевый заграничный тур стоил 28 620 рублей. За эти деньги 2 взрослых улетели на 13 ночей в Турцию в отель 3* в Алании с системой питания «все включено». Самый дешевый тур по России обошелся в 11 696 рублей. За эту сумму 1 турист из Самары улетел на неделю в отель 3* в Адлере без питания.
Самый дорогой заграничный тур - 133 221 рубль. За эту сумму 2 взрослых улетели на неделю в отель 5* в Кемер с системой питания «все включено». Самый дорогой тур по России - 34 549 рублей. За эту сумму 1 взрослый улетел на 9 ночей в пансионат в Мисхоре с завтраками и ужинами.
Теги: туры, самара, Travelata.ru
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