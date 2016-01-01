Сегодня, 09:55
Жителям поселка Шмидта будет негде помыться
Жителям поселка Шмидта будет негде помыться
Администрация Железнодорожного района Самары сообщила о том, что из-за аварийного состояния оборудования закрывается баня на ул. Братьев Коростелевых, 47. Свое сообщение администрация адресовала жителям поселка им. Шмидта.
Баню закроют с 1 июня.
Теги: поселок шмидта, баня, железнодорожный район, самара
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