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Жителям поселка Шмидта будет негде помыться

Администрация Железнодорожного района Самары сообщила о том, что из-за аварийного состояния оборудования закрывается баня на ул. Братьев Коростелевых, 47. Свое сообщение администрация адресовала жителям поселка им. Шмидта.

Баню закроют с 1 июня.

Теги: поселок шмидта, баня, железнодорожный район, самара

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