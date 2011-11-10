Сегодня, 09:24

К самарскому Дворцу ветеранов присоединят гостиницу для бомжей

Власти Самары присоединяют к муниципальному бюджетному учреждению (МБУ) «Дворец ветеранов» муниципальное казенное учреждение (МКУ) «Социальная гостиница для лиц без определенного места жительства и занятий».

Теперь заведение будет зарегистрировано под названием «Дворец ветеранов» по адресу этой же организации – ул. Мориса Тореза, 103а. Социальная гостиница для бомжей располагалась на ул. Крайняя, 7.

Все процедуры планируется закончить к 1 сентября. На переоформление документов потратят 24 050 рублей из средств Дворца ветеранов.

Реорганизуют эти социальные заведения для экономии бюджетных денег на их содержание и «повышение эффективности работы муниципальных учреждений»

Для справки

МКУ г.о. Самара "Социальная гостиница" создано в 2011 г. для "социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий и иных лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию".

Учреждение предоставляет социально-бытовые, социально-консультативные и иные виды социальных услуг (в том числе услуг по социальной адаптации):

- дееспособным лицам, не имеющим определенного места жительства;

- освободившимся из учреждений уголовно-исполнительной системы и временно не имеющим места жительства;

- иным лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В частности, учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- предоставление для временного местопребывания или ночлега отдельного койко-места с комплектом постельных принадлежностей и предметами личной гигиены (мыло, полотенце) лицам без определенного места жительства и занятий, а также иным лицам ,попавшим в трудную жизненную ситуацию (стихийные бедствия, пожары, наводнения и т.д.);

- обеспечение бесплатным питанием;

- оказание первой доврачебной помощи и проведение санитарной обработки;

- направление нуждающихся на лечение в учреждения здравоохранения;

- реализация мероприятий по социальной адаптации лиц, утративших социально полезные связи (в первую очередь лиц, освобождаемых из мест лишения свободы), к условиям жизни в обществе;

- оформление в случае необходимости в дома-интернаты;

- оказание содействия в назначении, перерасчете и выплате пенсии (в центре социальной адаптации);

- содействие в трудовом устройстве, в том числе на рабочие места в самом учреждении или создаваемых при нем подразделениях;

- содействие в оформлении документов, удостоверяющих личность;

- содействие в получении страхового медицинского полиса;

- организация специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан.

МБУ г. о. Самара «Дворец ветеранов» является крупным культурным, методическим, полифункциональным центром по работе с ветеранами, инвалидами, пожилыми людьми городского округа Самара, открытие которого состоялось 9 мая 2001 года.

Теги: дворец ветеранов, социальная гостиница для бомжей

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.