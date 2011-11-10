К самарскому Дворцу ветеранов присоединят гостиницу для бомжей
Власти Самары присоединяют к муниципальному бюджетному учреждению (МБУ) «Дворец ветеранов» муниципальное казенное учреждение (МКУ) «Социальная гостиница для лиц без определенного места жительства и занятий».
Теперь заведение будет зарегистрировано под названием «Дворец ветеранов» по адресу этой же организации – ул. Мориса Тореза, 103а. Социальная гостиница для бомжей располагалась на ул. Крайняя, 7.
Все процедуры планируется закончить к 1 сентября. На переоформление документов потратят 24 050 рублей из средств Дворца ветеранов.
Реорганизуют эти социальные заведения для экономии бюджетных денег на их содержание и «повышение эффективности работы муниципальных учреждений»
Для справки
МКУ г.о. Самара "Социальная гостиница" создано в 2011 г. для "социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий и иных лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию".
Учреждение предоставляет социально-бытовые, социально-консультативные и иные виды социальных услуг (в том числе услуг по социальной адаптации):
- дееспособным лицам, не имеющим определенного места жительства;
- освободившимся из учреждений уголовно-исполнительной системы и временно не имеющим места жительства;
- иным лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В частности, учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- предоставление для временного местопребывания или ночлега отдельного койко-места с комплектом постельных принадлежностей и предметами личной гигиены (мыло, полотенце) лицам без определенного места жительства и занятий, а также иным лицам ,попавшим в трудную жизненную ситуацию (стихийные бедствия, пожары, наводнения и т.д.);
- обеспечение бесплатным питанием;
- оказание первой доврачебной помощи и проведение санитарной обработки;
- направление нуждающихся на лечение в учреждения здравоохранения;
- реализация мероприятий по социальной адаптации лиц, утративших социально полезные связи (в первую очередь лиц, освобождаемых из мест лишения свободы), к условиям жизни в обществе;
- оформление в случае необходимости в дома-интернаты;
- оказание содействия в назначении, перерасчете и выплате пенсии (в центре социальной адаптации);
- содействие в трудовом устройстве, в том числе на рабочие места в самом учреждении или создаваемых при нем подразделениях;
- содействие в оформлении документов, удостоверяющих личность;
- содействие в получении страхового медицинского полиса;
- организация специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан.
МБУ г. о. Самара «Дворец ветеранов» является крупным культурным, методическим, полифункциональным центром по работе с ветеранами, инвалидами, пожилыми людьми городского округа Самара, открытие которого состоялось 9 мая 2001 года.
Теги: дворец ветеранов, социальная гостиница для бомжей
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
22 декабря 2012, 16:17
Дворец Ветеранов покажет детям-инвалидам новогоднее представление
Комментариев: 0
|В Самаре пройдет ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями и пенсионеров
11 сентября 2012, 13:30
|«Не роняй старину – она новь держит». Фоторепортаж.
11 февраля 2012, 11:00
|В Самаре откроется музей народных ремесел
10 февраля 2012, 09:39
| Во Дворце ветеранов выступит муниципальный духовой оркестр
10 ноября 2011, 13:35
|Кадастровая палата Самарской области закрывает 15 офисов
Сегодня, 17:30
|Turkish Airlines меняют нормы провоза бесплатного багажа
Сегодня, 17:15
|Волжский проспект в Самаре перекроют 15 мая
Сегодня, 16:52
|Жители Самары могут привести своих кошек и собак к ветеринарам бесплатно
Сегодня, 16:47
|Т Плюс предлагает мораторий на пени и штрафы
Сегодня, 16:32