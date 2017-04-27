Вчера, 17:31

Продажи Lada в апреле выросли на 7%

Продажи автомобилей Lada в апреле выросли на 7% от уровня апреля 2016 г. – 26 337 против 24 648 авто год назад. Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Доля рынка АвтоВАЗа в апреле при этом не увеличилась от прошлогоднего уровня – 20,3%. А по данным за четыре первых месяца года составила 19,4% (год назад – 18,5%). Всего за январь-апрель АвтоВАЗ продал 87 784 автомобиля, это на 7,7% больше, чем год назад – 81 527 авто.

Доля рынка АвтоВАЗ-Renault- Nissan в апреле выросла на 1,1% до 34,1% (год назад 33%). Всего консорциум продал 44 204 автомобиля против 40 020 в апреле 2016 г. За январь-апрель было продано 157 401 автомобиль (146 149 авто год назад). Доля рынка консорциума за четыре месяца – 34,8% (33,2% в прошлом году).

В числе самых продаваемых моделей – Lada Granta. И в апреле, и за январь-апрель модель заняла второе место. Несмотря на то, что продажи ее упали. За четыре месяца машин продали 26 120 (год назад – 28 781).

Теги: автоваз, lada, продажи, аеб

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.