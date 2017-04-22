Автобусы не будут ходить по Волжскому проспекту в Самаре
С 00:00 15 мая до 6:00 22 мая закрывается проезд по Волжскому проспекту на участке 20 метров от ул. Маяковского в сторону Студенческого переулка.
В это время изменится схема движения автобусов.
Маршруты №61, 261, 247 будут следовать по пр. Ленина, ул. Полевой, ул. Молодогвардейской, ул. Вилоновской, ул. Чапаевской, ул. Красноармейской, ул. Куйбышева, далее по своим маршрутам.
Автобус №11 в направлении Октябрьской набережной будет следовать следующим образом: с ул. Максима Горького по ул. Вилоновской, ул. Куйбышева, ул. Красноармейской, ул. Чапаевской, ул. Вилоновской, ул. Молодогврадейской, ул. Полевой, по проспекту Ленина, ул. Осипенко, ул. Ново-садовой, пр. Ленина, далее по своей схеме.
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