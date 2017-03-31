Вчера, 16:45

Акционерам ПАО «Салют» утроят дивиденды

Совет директоров самарского ПАО «Салют» назначил на 7 июня общее годовое собрание акционеров.

По рекомендации совета акционерам предлагается выплатить дивиденды за работу предприятия в 2016 г. – 15% от чистой прибыли – 69,086 млн рублей из 460,576 млн.

Владельцам привилегированных акций планируется выделить 46,058 млн рублей, владельцам обыкновенных акций – 23,029 млн рублей.

Уставный капитал «Салюта» - 182 119 рублей, состоит из 20 474 привилегированных и 161 645 обыкновенных акций. Номинальная стоимость акций всех категорий – 1 рубль.

Основной акционер ПАО «Салют» - АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - 90,67% акций (84,39 % уставного капитала). Еще 8,56% акций (11,30% уставного капитала) – у АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И. И. Торопова» (входит в Ростех).

В 2016 г. чистая прибыль «Салюта» выросла более чем втрое – 460, 576 млн рублей против 151,633 млн рублей в 2015 г. Выручка предприятия в прошлом году увеличилась до 2,922 млрд рублей (2,561 млрд рублей в 2015 г.).

По итогам 2015 г. акционерам на вознаграждение направили 22,760 млн рублей

Теги: пао салют, акционеры, дивиденды

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