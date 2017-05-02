Вчера, 16:06

Форвард «Крыльев Советов» может уйти в "Депортиво" или "Интер"

Форвардом «Крыльев Советов» Джанни Бруно интересуется итальянский клуб «Интер». Об этом пишет портал «Спорт День за Днем» со ссылкой на агента футболиста Кристофа Энротая.

«Останется ли Бруно в «Крыльях Советов»? Не могу пока сказать, отмечу лишь, что к Джанни проявляют интерес несколько клубов не из России. Речь идет об испанском «Депортиво» и итальянском «Интере». Из РФПЛ никто по поводу Бруно не обращался», — заявил Энротай.

Итальянский игрок Джанни Бруно обошелся самарскому клубу в 65 млн рублей. Его арендовали зимой прошлого года на 6 месяцев у французского «Эвиана», затем его аренду продлили бесплатно. Арендное соглашение Бруно с «Крыльями Советов» заканчивается в июне этого года.

В 8 весенних матчах за «Крылья Советов» Бруно забил три мяча и отметился двумя результативными передачами. В последнем туре в игре с «Уралом» (3:1) 25-летний игрок оформил дубль.

Теги: бруно, крылья советов

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