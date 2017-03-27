Стадион в Кошках построит московская компания
Московское ООО «Ин-Строй» построит в Кошках (ул. Парковая, 1Г) стадион. Компания была единственной, кто подал заявку на аукцион, объявленный районным комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.
«Ин-Строй» снизил начальную цену аукциона (72,720 млн рублей) на 364 тыс. рублей - до 72, 236 млн рублей.
В течение 21 дня после подписания контракта подрядчик должен сделать все земляные работы и устроить песчаное основание под поле стадиона. В течение лета он должен:
- устроить основание футбольного поля и беговых дорожек,
- сделать дренаж, ливнесточную систему, обводной дренаж, канализационные колодцы,
- уложить покрытие футбольного поля и беговых дорожек,
- устроить секторы,
- сделать ограждение за воротами, ограждение территории стадиона, электронное табло, трибуну (500 мест), освещение, спортивное оборудование, ограждение спортивного ядра, благоустройство в зоне спортивного ядра.
Стадион должен быть готов к 1 сентября.
Теги: кошки, стадион, ин-строй
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