Вчера, 15:25

Стадион в Кошках построит московская компания

Московское ООО «Ин-Строй» построит в Кошках (ул. Парковая, 1Г) стадион. Компания была единственной, кто подал заявку на аукцион, объявленный районным комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.

«Ин-Строй» снизил начальную цену аукциона (72,720 млн рублей) на 364 тыс. рублей - до 72, 236 млн рублей.

В течение 21 дня после подписания контракта подрядчик должен сделать все земляные работы и устроить песчаное основание под поле стадиона. В течение лета он должен:

- устроить основание футбольного поля и беговых дорожек,

- сделать дренаж, ливнесточную систему, обводной дренаж, канализационные колодцы,

- уложить покрытие футбольного поля и беговых дорожек,

- устроить секторы,

- сделать ограждение за воротами, ограждение территории стадиона, электронное табло, трибуну (500 мест), освещение, спортивное оборудование, ограждение спортивного ядра, благоустройство в зоне спортивного ядра.

Стадион должен быть готов к 1 сентября.

Теги: кошки, стадион, ин-строй

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