Главное за сегодня: 
За окном: +13, завтра: +11
 Вчера, 15:25 
Рейтинг: 0 
Стадион в Кошках построит московская компания

Московское ООО «Ин-Строй» построит в Кошках (ул. Парковая, 1Г) стадион. Компания была единственной, кто подал заявку на аукцион, объявленный  районным комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству. 

«Ин-Строй» снизил начальную цену аукциона (72,720 млн рублей) на 364 тыс. рублей - до 72, 236 млн рублей.

В течение 21 дня после подписания контракта подрядчик должен сделать все земляные работы и устроить песчаное основание под поле стадиона. В течение лета он должен:

- устроить основание футбольного поля и беговых дорожек, 

- сделать дренаж, ливнесточную систему, обводной дренаж, канализационные колодцы, 

- уложить покрытие футбольного поля и беговых дорожек, 

- устроить секторы, 

- сделать ограждение за воротами, ограждение территории стадиона, электронное табло, трибуну (500 мест), освещение, спортивное оборудование, ограждение спортивного ядра, благоустройство в зоне спортивного ядра.

Стадион должен быть готов к 1 сентября. 

Теги: кошки, стадион, ин-строй

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:
Новости по теме
17 апреля 2017, 15:08
В Кошках построят стадион за 72 млн рублей
Комментариев: 0
Жителям Самары обещают закрывать дороги на ремонт по очереди
13 апреля 2017, 11:21
В Самаре снова ищут подрядчика для строительства трамвайной линии от ул. Ташкентской до стадиона
4 апреля 2017, 15:07
На строительство восьми проездов к стадиону в Самаре потратят 354 млн рублей
29 марта 2017, 11:13
Проект самарского стадиона упростили, чтобы успеть к ЧМ
27 марта 2017, 09:05
Экономика, свежие новости
Таможня в ОЭЗ «Тольятти» подорожала
Вчера, 14:46
На железнодорожных переездах дороги Волжский-Курумоч установят спецустройства
Вчера, 13:26
До зарплаты в Самарской области занимали в среднем менее 11 тыс. рублей
Вчера, 12:47
В Самарской области подорожал набор для щей
Вчера, 12:15
Выборы, прибытие 114 мигрантов и рост оборота общественного питания в Октябрьске
Вчера, 11:52

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios