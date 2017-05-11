11 мая 2017, 16:44

Родителей просят проверить заявления в детсад

Департамент образования Самары рекомендует родителям до 13 мая (включительно) проверить данные, указанные в заявлении на прием в детсады в автоматизированной системе (https://es.asurso.ru).

Если обнаружится неточность, то надо обратиться в МФЦ для внесения изменений.

Родители имеют право выбора дошкольных учреждений (не более пяти "в порядке убывания предпочтения").

Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление можно обратиться в МФЦ.

Распределять места в сады будут 15 мая в автоматизированном порядке. Для получения места должны быть следующие основания:

- наличие у родителей ребенка права на внеочередное предоставление места для ребенка в детсад;

- дата регистрации ребенка в электронном реестре;

- возраст ребенка по состоянию к 1 сентября 2017 г.;

- направленность группы.

О предоставлении места для ребенка родителям сообщат специалисты детсада. Самостоятельно с результатами распределения мест можно на сайте es.asurso.ru, введя в поле свой индивидуальный номер.

Теги: детсад, заявления

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