Таможня в ОЭЗ «Тольятти» подорожала
ОЭЗ «Тольятти» объявила повторный аукцион по поиску подрядчика, который построит «под ключ» 13 объектов таможенной инфраструктуры на территории зоны. Начальная цена – 503, 792 млн рублей. Сдать объекты подрядчик должен через 637 дней после заключения контракта.
В октябре 2016 г. ОЭЗ уже объявляла подобный аукцион. Начальная стоимость тогда была меньше - 455,2 млн рублей. В 2015 г. руководство ОЭЗ «Тольятти» заявляло, что строительство таможенной инфраструктуры обойдется в 1 млрд рублей.
Работы подрядчик должен выполнить в два этапа.
В ОЭЗ планируется построить здание управления таможни (площадь застройки – 867 кв. м), автомобильный контрольно-пропускной пункт (1 278 кв. м), контрольно-пропускной пункт (КПП), предназначенный для ввоза (вывоза) строительных материалов и строительной техники (15,9 кв. м), 2 КПП для физических лиц (по 96 кв. м), бокс досмотра (798,3 кв. м) с площадками для обслуживания (43,55 кв. м), досмотровую площадку для автотранспорта (262,5 кв. м), котельную, дымовую трубу, фундаменты, площадку для слива топлива, дизельную электростанцию (мощность в резервном режиме – 110 кВА (88 кВт), трансформаторную подстанцию, а также наружные сети газоснабжения, водоснабжения и канализации, комплексной системы безопасности, связи, электрические сети, системы радиационного и весового контроля, тепловые сети, наружное освещение.
Кроме того, комплекс включит в себя открытую стоянку на 100 машин с ограждением, наружными сетями водоснабжения и канализации, железобетонными лотками и освещением. Подрядчику также предстоит построить автодороги и тротуары около комплекса и выполнить озеленение и благоустройство территории.
Проект объектов таможенной инфраструктуры делало ОАО «Калининградпромпроект».
Деньги подрядчику заплатит ОЭЗ «Тольятти». Из собственных средств.
Теги: оэз Тольятти, таможня
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