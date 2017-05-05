Вчера, 14:14

Самару начали обрабатывать от клещей

Специалисты МП "Спецремстройзеленхоз" начали обрабатывать препаратами от клещей скверы, бульвары и транспортные развязки в Самаре. Всего планируется обработать 145 объектов на 97,81 га.

На открытых территориях полный распад действующего химического вещества происходит на протяжении полутора месяцев. В течение этого периода клещи на обработанных участках погибают.

"Используемый препарат действует исключительно на паразитов. Он не представляет токсикологической опасности для людей, а также не несет угрозы здоровью собак, кошек и других животных", - уверяет мэрия Самары.

Теги: клещи, самара, обработка

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