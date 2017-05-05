Самару начали обрабатывать от клещей
Специалисты МП "Спецремстройзеленхоз" начали обрабатывать препаратами от клещей скверы, бульвары и транспортные развязки в Самаре. Всего планируется обработать 145 объектов на 97,81 га.
На открытых территориях полный распад действующего химического вещества происходит на протяжении полутора месяцев. В течение этого периода клещи на обработанных участках погибают.
"Используемый препарат действует исключительно на паразитов. Он не представляет токсикологической опасности для людей, а также не несет угрозы здоровью собак, кошек и других животных", - уверяет мэрия Самары.
Теги: клещи, самара, обработка
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Вчера, 12:15
В Самарской области подорожал набор для щей
Комментариев: 0
|На время КК-2017 и ЧМ-2018 ограничат митинги
10 мая 2017, 12:27
|Самарские леса обработают от вредителей за 7 млн рублей
5 мая 2017, 15:35
|12 квартир Самаре продаст ООО «Паритет»
5 мая 2017, 12:32
|НПФ "XXI век" будет ремонтировать части дорог с трамвайными путями в Самаре
5 мая 2017, 12:01