Вчера, 13:37

"Самарская зеленая лига" будет вести Красную книгу Самарской области

На тендер "Обеспечение ведения Красной книги Самарской области" поступила единственная заявка от «Самарской зеленой лиги». «Лига» предложила за свои услуги 1,48 млн рублей. Начальная цена составляла 1,5 млн рублей.

План работ был следующий:

- 2017 г. - подготовка тома Растения Красной книги Самарской области. В том числе, написание рукописи, подготовка и верстка макета, изготовление тиража тома Растения Красной книги Самарской области.

- 2018 г. - написание рукописи, подготовка и верстка макета тома Животные Красной книги Самарской области.

- 2019 г. - корректировка макета, изготовление тиража тома Животные Красной книги Самарской области.

«Видовые очерки должны быть адресными и составляться для каждого вида, включенного в Перечень видов животных, растений и грибов занесенных в Красную книгу Самарской области.

Видовые очерки должны содержать новейшие данные о состоянии популяций каждого объекта, с учетом изменений, произошедших за последние 10 лет с момента первого издания Красной книги Самарской области», - сказано в материалах аукциона.

Весной 2013 г. минлесхоз размещал аукцион на право ведения «Красной книги». Тогда за подобную работу министерство было готово платить 1,6 млн рублей.

Летом 2015 г. региональный Минлесхоз хотел направить на ведение Красной книги Самарской области 500 тыс. рублей.

Для справки:

Красная книга Самарской области является официальным документом, содержащим свод сведений о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.

Согласно Красной книге Самарской области (2007 – том «Растения», 2008 – том «Животные») на территории области подлежат особой охране 578 вида (таксона) представителей растительного и животного мира, из них 306 видов растений, лишайников и грибов и 272 видов животных.

Теги: красная книга, аукцион, минлесхоз

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