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На железнодорожных переездах дороги Волжский-Курумоч установят спецустройства

ЗАО "Интегра -С" до 31 июля сделает проект и составит смету работ для последующего оснащения трех участков дорога «специализированными техническими средствами и устройствами, обеспечивающими повышение защищенности от актов незаконного вмешательства». За 1,4 млн рублей. 

Подрядчик должен предложить заказчику «оптимальные, обоснованные, экономически целесообразные и эффективные функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения». 

Спецустройства планируется установить на:

- путепроводе через ж/д на км 3+543  автодороги Волжский - Курумоч - "Урал";

- путепроводе через автодорогу на км 3+720  Волжский - Курумоч - "Урал";

- в тоннеле под ж/д на км 3+643 той же автодороги.

Минтранспорта Самарской области оценил проект и смету в 5,5 млн рублей. На аукцион подали заявки 9 компаний. Одну из них – от ООО «Регионтрансстрой» - отклонили. И выбрали подрядчика, предложившего услуги за самую низкую цену. 

Эта же компнаия - "Интегра-С" получила подряд на выполненеие аналогичных работ по другом участке автодороги Волжский-Курумоч-"Урал". Спецустройства планируется разместить на мосту через р. Сок на км 0+270. Компания-победитель вызвалась сделать проект за 700 тыс. рублей при начальной цене аукциона в 3,4 млн рублей.  

 

Теги: Волжский - Курумоч, спецутсройства, интегра-с, минтранспорта

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