Вчера, 17:16
В Тольятти проведут бесплатное занятие по китайскому языку
12 мая Институт Восточной Культуры приглашает всех желающих на открытый урок китайского языка.
В Тольятти проведут бесплатное занятие по китайскому языку
12 мая Институт Восточной Культуры приглашает всех желающих на открытый урок китайского языка.
"Спешите получить ценные знания об одном из самых востребованных языков мира совершенно бесплатно!", - зазывает паблик мэрии Тольятти.
Начало - в 18:30.
Адрес: Тольятти, ул. 70 лет Октября, 60 (вход с левого торца, Академия ВЭГУ, 2 этаж, 9 кабинет).
Телефон для справок: +7 (903) 333-75-63.
Теги: урок, китайский язык
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
Новости по теме
|
23 мая 2016, 16:31
Тольяттинцы учат итальянский
Комментариев: 0
|В Самаре пройдет бесплатный урок по актерскому мастерству
13 февраля 2016, 08:00
|Самарцев приглашают на бесплатный урок актерского мастерства
25 августа 2015, 17:46
|В Самаре неделю будут бесплатно учить иностранным языкам
24 августа 2015, 17:30
|Самарские охотники за день исчерпали квоту разрешений
12 мая 2015, 14:20
Общество, свежие новости
|Затра начнут ремонтировать Волжский проспект в Самаре
Вчера, 17:45
|Самарцам окажут бесплатную юридическую помощь
Вчера, 17:16
|Родителей просят проверить заявления в детсад
Вчера, 16:44
|Автобусы не будут ходить по Волжскому проспекту в Самаре
Вчера, 16:32
|Самару начали обрабатывать от клещей
Вчера, 14:14