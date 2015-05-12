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В Тольятти проведут бесплатное занятие по китайскому языку

12 мая Институт Восточной Культуры приглашает всех желающих на открытый урок китайского языка.

"Спешите получить ценные знания об одном из самых востребованных языков мира совершенно бесплатно!", - зазывает паблик мэрии Тольятти.

Начало - в 18:30.

Адрес: Тольятти, ул. 70 лет Октября, 60 (вход с левого торца, Академия ВЭГУ, 2 этаж, 9 кабинет).

Телефон для справок: +7 (903) 333-75-63.

Теги: урок, китайский язык

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