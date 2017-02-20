Вчера, 12:47

До зарплаты в Самарской области занимали в среднем менее 11 тыс. рублей

Средний размер микрозайма в Самарской области в первом квартале – 10 698 рублей, подсчитало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Самые большие суммы «до зарплаты» заемщики брали в Москве – 18,6 тыс. рублей, а самые маленькие – в Кемеровской области и Республике Алтай (по 6,5 тыс. руб.)

По данным 2 700 микрофинансовых институтов, передающих сведения в НБКИ, меньшие суммы занимали граждане моложе 25 лет – 6,9 тыс. рублей. Самые крупные суммы «до зарплаты» брали заемщики в возрасте 40-49 лет – 10,9 тыс. рублей.

Теги: нбки, микрозаймы

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