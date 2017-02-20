До зарплаты в Самарской области занимали в среднем менее 11 тыс. рублей
Средний размер микрозайма в Самарской области в первом квартале – 10 698 рублей, подсчитало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Самые большие суммы «до зарплаты» заемщики брали в Москве – 18,6 тыс. рублей, а самые маленькие – в Кемеровской области и Республике Алтай (по 6,5 тыс. руб.)
По данным 2 700 микрофинансовых институтов, передающих сведения в НБКИ, меньшие суммы занимали граждане моложе 25 лет – 6,9 тыс. рублей. Самые крупные суммы «до зарплаты» брали заемщики в возрасте 40-49 лет – 10,9 тыс. рублей.
Теги: нбки, микрозаймы
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
27 апреля 2017, 13:56
Почти половину автомобилей в Самарской области купили в кредит
Комментариев: 0
|Жители Самарской области занимают больше на покупку товаров
12 апреля 2017, 12:27
|Граждане в Самарской области занимали активнее
21 марта 2017, 12:41
|В Самарской области потенциальные банкроты постарели
28 февраля 2017, 13:00
|На покупку автомобиля в Самарской области брали больше денег
20 февраля 2017, 13:14