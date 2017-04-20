За майские праздники "Курумоч" обслужил 60 тыс. человек
С 1 по 9 мая аэропорт "Курумоч" обслужил 58,8 тыс. пассажиров. По сообщению пресс-службы аэропорта, это на 45% больше, чем в прошлом году. За майские праздники авиакомпании совершили 313 рейсов.
18,8 тыс. человек летали за границу. 9,4 тыс. из них воспользовались направлением Самара-Анталья. В Сочи летали 1022 пассажира.
В десятку наиболее востребованных у пассажиров "Курумоча" направлений вошли: Москва, Анталья, Санкт-Петербург, Алматы, Стамбул, Екатеринбург, Дубай, Ларнака, Сочи.
Теги: курумоч, пассажиропоток
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