В Самарской области подорожал набор для щей
За неделю, со 2 по 10 мая, в Самарской области более всего подорожал овощной набор для щей – картофель (плюс 8,79%), капуста белокочанная (плюс 14,46%), лук репчатый (плюс 8,23%), морковь – 6,51%. Об этом сообщает Самарастат.
Подорожала говядина, но подешевела свинина. Цена на баранину за неделю не изменилась.
Дешевле стали куры, яйца, масло (сливочное и подсолнечное). Заметнее всего подешевели свежие огурцы – на 11,34%.
Бензин АИ-92 и 95 за неделю незначительно подорожал. Цена дизельного топлива не менялась.
Теги: самарастат, цены
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3 мая 2017, 11:46
В Самарской области подорожали овощи и бензин
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