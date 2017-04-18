Вчера, 12:15

В Самарской области подорожал набор для щей

За неделю, со 2 по 10 мая, в Самарской области более всего подорожал овощной набор для щей – картофель (плюс 8,79%), капуста белокочанная (плюс 14,46%), лук репчатый (плюс 8,23%), морковь – 6,51%. Об этом сообщает Самарастат.

Подорожала говядина, но подешевела свинина. Цена на баранину за неделю не изменилась.

Дешевле стали куры, яйца, масло (сливочное и подсолнечное). Заметнее всего подешевели свежие огурцы – на 11,34%.

Бензин АИ-92 и 95 за неделю незначительно подорожал. Цена дизельного топлива не менялась.

Теги: самарастат, цены

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