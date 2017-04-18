Главное за сегодня: 
За окном: +13, завтра: +11
 Вчера, 12:15 
Рейтинг: 0 
В Самарской области подорожал набор для щей

За неделю, со 2 по 10 мая, в Самарской области более всего подорожал овощной набор для щей – картофель (плюс 8,79%), капуста белокочанная (плюс 14,46%), лук репчатый (плюс 8,23%), морковь – 6,51%. Об этом сообщает Самарастат.

Подорожала говядина, но подешевела свинина. Цена на баранину за неделю не изменилась.

Дешевле стали куры, яйца, масло (сливочное и подсолнечное). Заметнее всего подешевели свежие огурцы – на 11,34%. 

Бензин АИ-92 и 95 за неделю незначительно подорожал. Цена дизельного топлива не менялась.

 

 

Теги: самарастат, цены

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios