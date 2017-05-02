Вчера, 17:29

Программа юбилея "Крыльев Советов" на "Металлурге"

"Крылья Советов" опубликовали программу мероприятий в честь 75-летнего юбилея самарского клуба.

Программа:

12 мая:

15:00 – игра молодежных составов "Крыльев Советов" и "Зенита", третье поле "Металлурга";

17:30 – игра ветеранов "Крыльев Советов" в формате 2х20;

18:15 – автограф-сессия с ветеранами "Крыльев".

13 мая

13:45 – матч болельщиков "Крыльев Советов" и "Зенита" (мини-футбольные площадки за клубным магазином);

15:00 – автограф-сессия ветеранов "Крыльев", которые изображены на сувенирных почтовых марках (клубный магазин на "Металлурге");

15:00 – начало работы фото-будки и интерактивной зоны "МТС" (площадка за клубным магазином);

16:00 – запуск болельщиков на трибуны "Металлурга";

17:00 – матч "Крылья Советов" – "Зенит";

17:45 – парад ветеранов клуба (в перерыве матча);

19:30 – начало концерта группы "Ленинград" (полноценный концерт около 30 песен).

Билеты на игру основных составов "Крыльев Советов" и "Зенита" и на концерт группы "Ленинград" можно купить по ссылке.

Теги: крылья советов, ленинград, зенит, юбилей

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