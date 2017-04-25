Вчера, 11:52

Выборы, прибытие 114 мигрантов и рост оборота общественного питания в Октябрьске

“Главным и основным политически значимым событием для нашего города было проведение единого дня голосования 18 сентября 2016 г.», - говорится в отчете главы города Октябрьск Александры Гожай.

Что касается положительных результатов, достигнутых горадминистрацией в прошлом году, то, как отмечается в докладе, зарплаты выросли на 2,9% - до 27 170 рублей в среднем на крупных и средних предприятиях города. Самый большой рост – у оборота общественного питания – на 31,8%. Оборот розничной торговли вырос на 3,9%, объем ввода жилья увеличился на 1,4%.

В Октябрьск в 2016 г. «потянулись» иногородние – 114 человек (в 2015 г. – 33, в 2014 г. – минус 43 человека). По данным администрации города на 1 января 2016 г., в Октябрьске проживали 26,6 тыс. человек (год назад – 26,7 тыс. человек)

При этом в 2015-2016 гг. в Октябрьске перестали работать два предприятия - ОАО «Стройизоляция» и ООО «Завод керамзитового гравия». Из-за этого индекс промпроизводства в городе снизился на 11,6%, численность безработных увеличилась на 17,3%. Инвестиции в основной капитал в городе снизились на 20,5%.

В прошлом году в Октябрьске работали 443 субъекта малого и среднего бизнеса, из них - 374 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица (54% из них – сфера торговли и услуг). Производители товаров среди малых предприятий – 6%. Основной объем промышленной продукции в Октябрьске среди малых предприятий производило ООО «Аутокомпонент Инжиниринг-2», работало там 170 человек. Всего на предприятиях малого и среднего бизнеса были трудоустроены 854 человека.

Но от малого и среднего бизнеса бюджет Октябрьска в прошлом году получил на 11,2% меньше, чем в 2015 г. – 6,429 млн рублей единого налога на вмененный доход в 2016 г. против 7,236 млн рублей годом ранее. Власти связывают снижение поступлений с тем, что 10 предпринимателей закрыли свой бизнес, а некоторые просто не заплатили налоги.

Всего в 2016 г. в бюджет города поступило 520,842 млн рублей доходов. Израсходовал Октябрьск 537,101 млн рублей. Но доля собственных доходов города невелика – всего 22,7% (118,011 млн рублей). Все остальное, поступившее в доходную часть бюджета (77,3%), это безвозмездные поступления – 402,830 млн рублей.

На 2017 г. Октябрьск утвердил профицитный бюджет. Доходы – 255,791 млн рублей, расходы – 224,144 млн рублей. Город рассчитывает получить 102,927 млн рублей налоговых и 9,298 млн рублей неналоговых доходов, а также 143,556 млн рублей в качестве безвозмездных поступлений.

Теги: Октябрьск, 2016 год

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