Главное за сегодня: 
За окном: +13, завтра: +11
 Вчера, 11:16 
Рейтинг: 0 
Дворовые проезды в Самаре отремонтируют за 12 млн рублей

МП Самары "Благоустройство" ищет подрядчика для выполнения работ «по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов».

Подрядчика выберут 2 июня. Сделать все исполнитель должен до 30 июня. Начальная стоимость контракта – 12,798 млн рублей.

В список работ входят:

- ремонт 10 смотровых колодцев;
- восстановление покрытия из асфальтобетонного гранулята – 500 м2;
- ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуаре – 2399 м2;
- замена бортового камня – 2 тыс. погонных метров;
- восстановление покрытия на тротуарах – 4088 м2;
- утилизация строительных отходов – 2282 тонн.

Дворы, где планируется отремонтировать дороги и тротуары, не называются. 

 

Теги: мп благоустройство, проезды, ремонт

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios