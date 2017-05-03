Вчера, 11:16

Дворовые проезды в Самаре отремонтируют за 12 млн рублей

МП Самары "Благоустройство" ищет подрядчика для выполнения работ «по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов».

Подрядчика выберут 2 июня. Сделать все исполнитель должен до 30 июня. Начальная стоимость контракта – 12,798 млн рублей.

В список работ входят:

- ремонт 10 смотровых колодцев;

- восстановление покрытия из асфальтобетонного гранулята – 500 м2;

- ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуаре – 2399 м2;

- замена бортового камня – 2 тыс. погонных метров;

- восстановление покрытия на тротуарах – 4088 м2;

- утилизация строительных отходов – 2282 тонн.



Дворы, где планируется отремонтировать дороги и тротуары, не называются.

Теги: мп благоустройство, проезды, ремонт

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