Дворовые проезды в Самаре отремонтируют за 12 млн рублей
МП Самары "Благоустройство" ищет подрядчика для выполнения работ «по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов».
Подрядчика выберут 2 июня. Сделать все исполнитель должен до 30 июня. Начальная стоимость контракта – 12,798 млн рублей.
В список работ входят:
- ремонт 10 смотровых колодцев;
- восстановление покрытия из асфальтобетонного гранулята – 500 м2;
- ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуаре – 2399 м2;
- замена бортового камня – 2 тыс. погонных метров;
- восстановление покрытия на тротуарах – 4088 м2;
- утилизация строительных отходов – 2282 тонн.
Дворы, где планируется отремонтировать дороги и тротуары, не называются.
Теги: мп благоустройство, проезды, ремонт
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