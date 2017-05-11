Завтра начнут ремонтировать Волжский проспект в Самаре
12 мая начнется ремонт тепловой камеры на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга». Движение транспорта на этом участке дороги будет приостановлено на семь дней, до 19 мая.
Также отремонтируют 7 участков теплотрасс в исторической части Самары:
1. ул. Галактионовская, между ул. Ярмарочная и ул. Маяковского;
2. ул. Самарская, между ул. Рабочая и ул. Льва Толстого;
3. ул. Молодогвардейская, между ул. Первомайская и ул. Невская;
4. ул. Венцека, между ул. Галактионовская и ул. Молодогвардейская;
5. ул. Комсомольская, между ул. М. Горького и А.Толстого;
6. ул. Красноармейская, между ул. М. Горького и ул. Фрунзе;
7. ул. Куйбышева, между ул.Некрасовская и ул.Л.Толстого.
«Ремонт участков теплотрасс в этих районах начнется в ближайшие дни, и будет завершен к 10 июня. Если горожане увидят какие-то недостатки в ограждении этих участков или неоправданный простой ремонтных организаций, то просим сразу же информировать об этом наших диспетчеров через сайт http://63teplo.ru/», - цитирует пресс-служба главного инженера АО «Предприятие тепловых сетей» Игоря Пужай-Рыбку.
"Предполагается, что работа по замене тепломагистралей будет вестись по двусменному графику с 08:00 до 24:00, что должно максимально сократить сроки сужения дорожного полотна и другие неудобства для самарцев", - сообщает "Т Плюс".
Теги: ремонт, теплотрасса
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