Вчера, 09:37

ФАС: Власти Самарской области нарушили закон о конкуренции

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России вынесла решение по делу в отношении губернатора Самарской области Николая Меркушкина, министерства энергетики и ЖКХ региона и ряда лиц "Газпрома", пишет ТАСС. Комиссия признала наличие нарушений со стороны ответчиков по ч. 4 ст. 16 «Закона о защите конкуренции».

Согласно этой статье, запрещаются соглашения между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и хозяйствующими субъектами, если такие соглашения могут привести к ограничению доступа на товарный рынок, выхода или устранению с рынка хозяйствующих субъектов.

Ранее в антимонопольную службу поступило жалоба от "Средневолжской газовой компании" (ООО "СВГК") на действия властей региона и компаний, входящих в группу "Газпром".

ФАС установила, что с 2010 г. между обалстными властями и Газпромом действует соглашение, по которому крупные потребители газа переводятся от СВГК к ООО "Газпром межрегионгаз". Несмотря на то, что в 2010 г. область возглавлял Владимир Артяков, как сообщили в ФАС, дело было возбуждено в отношении действующего губернатора Николая Меркушкина, так как официальное оформление схемы газоснабжения и ее реализация произошли уже после его назначения в 2012 г. на пост губернатора.

В 2011 г. губернатор Самарской области и «Газпром межрегионгаз» скорректировали схему газоснабжения и газификации на территории региона. На основании этой схемы строятся новые и развиваются действующие газораспределительные системы. При этом, отмечает ФАС, «разработка и принятие такого документа должна охватывать сети не только принадлежащие Газпрому, но и независимым организациям».

Но схему утвердили без участия второй газораспределительной организации – ООО «СВГК». Компания направила свои замечания к утвержденной схеме в Минэнерго и ЖКХ Самарской области, но их не учли, выяснила ФАС.

«Такие действия представителей власти региона и группы лиц ПАО «Газпром могут привести к уходу с рынка ООО «Средневолжская газовая компания», - считает антимонопольная служба.

Теги: фас, меркушкин, газпром, свгк

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