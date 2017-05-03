На 15 самарских улиц не пустят большегрузы
"В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования на территории Самары", по решению властей города, до 23:00 31 мая запрещено движение большегрузов, имеющих нагрузку на каждую ось более 7 тонн, на 15 улицах.
Тяжеловесы не пустят на:
- ул. Теневая;
- ул. Восточная (пос. Береза);
- ул. 4-й квартал (пос. Береза);
- ул. Магистральная;
- ул. Гаражная (пос. Винтай);
- пр. Кирова;
- Южное шоссе;
- ул. Уральская;
- автомобильная дорога на асфальтобетонный завод в пос. Козелки;
- Кряжское шоссе;
- Новокуйбышевское шоссе;
- Аэропортовское шоссе;
- Стромиловское шоссе;
- ул. Белорусская;
- автомобильная дорога от ПГТ «Завод «Стройкерамика».
Также на этих дорогах с 00:00 20 мая до 23:00 31 августа будет ограничено движение транспортных средств, "нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории Российской Федерации", при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С.
Временные ограничения движения в весенний и летний периоды не распространяются на:
- международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе и международные;
- перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ и работ по содержанию автомобильных дорог;
- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
- на транспортные средства органов исполнительной власти Самарской области, медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.
Теги: большегрузы, дороги
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