Вчера, 09:23

На 15 самарских улиц не пустят большегрузы

"В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования на территории Самары", по решению властей города, до 23:00 31 мая запрещено движение большегрузов, имеющих нагрузку на каждую ось более 7 тонн, на 15 улицах.

Тяжеловесы не пустят на:

- ул. Теневая;

- ул. Восточная (пос. Береза);

- ул. 4-й квартал (пос. Береза);

- ул. Магистральная;

- ул. Гаражная (пос. Винтай);

- пр. Кирова;

- Южное шоссе;

- ул. Уральская;

- автомобильная дорога на асфальтобетонный завод в пос. Козелки;

- Кряжское шоссе;

- Новокуйбышевское шоссе;

- Аэропортовское шоссе;

- Стромиловское шоссе;

- ул. Белорусская;

- автомобильная дорога от ПГТ «Завод «Стройкерамика».

Также на этих дорогах с 00:00 20 мая до 23:00 31 августа будет ограничено движение транспортных средств, "нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории Российской Федерации", при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С.

Временные ограничения движения в весенний и летний периоды не распространяются на:

- международные перевозки грузов;

- пассажирские перевозки автобусами, в том числе и международные;

- перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ и работ по содержанию автомобильных дорог;

- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

- на транспортные средства органов исполнительной власти Самарской области, медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.

Теги: большегрузы, дороги

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