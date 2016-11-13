Сегодня, 18:02

По ночам бут перекрывать Заводское шоссе в Самаре

С сегодняшнего дня с 22:00 до 06:00 будет ограничено движение транспорта по Заводскому шоссе от ул. Авроры до дома № 13 по шоссе. Причина - строительство ливневой канализацив. Ограничение будет действовать до 10 июня, сообщила мэрия Самары.

Теги: заводское шоссе, перекроют движение

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