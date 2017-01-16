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В Самаре перед судом предстанет доцент СамГМУ, обвиняемая в 58 преступлениях
В Самаре в суд направлено уголовное дело в отношении доцента одной из кафедр Самарского государственного медицинского университета. Она обвиняется в совершении 58 преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 292 (служебный подлог).Имя СУ СК РФ по Самарской области не раскрывает.
По версии следствия, в январе 2017 г. обвиняемая получила от 29-ти студентов взятку по 15 тысяч рублей за запись в зачетной книжке о сдаче зачета без фактической проверки знаний по дисциплине.
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