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В Сызрани на три дня отключили горячую воду
В Сызрани на три дня отключили горячую воду
В Сызрани начались гидравлические испытания на теплосетях. В Юго-Западном районе, Образцовской пл., пос. Строитель, пос. Елизарово, пос. Заводской до 13 мая будет отключена горячая вода. Об этом предупреждает МУП «ЖЭС».
Теги: горячая вода, сызрань
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