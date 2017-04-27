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В Сызрани на три дня отключили горячую воду

В Сызрани начались гидравлические испытания на теплосетях. В Юго-Западном районе, Образцовской пл., пос. Строитель, пос. Елизарово, пос. Заводской до 13 мая будет отключена горячая вода. Об этом предупреждает МУП «ЖЭС».

Теги: горячая вода, сызрань

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