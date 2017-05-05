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Мэрия Тольятти опубликовала штормовое предупреждение

Мэрия Тольятти выпустила штормовое предупреждение: "Ночью и утром 11 мая в Тольятти и Ставропольском районе ожидается сильный дождь. Ветер юго-восточный, юго-западный 8-13 м/с".

Водителям следует припарковать автомобили в безопасном месте, подальше от деревьев, советуют чиновники

Теги: штормовое предупреждение, тольятти

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