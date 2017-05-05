Сегодня, 16:35

Мэрия Тольятти опубликовала штормовое предупреждение

Мэрия Тольятти выпустила штормовое предупреждение: "Ночью и утром 11 мая в Тольятти и Ставропольском районе ожидается сильный дождь. Ветер юго-восточный, юго-западный 8-13 м/с".

Водителям следует припарковать автомобили в безопасном месте, подальше от деревьев, советуют чиновники



Теги: штормовое предупреждение, тольятти

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.