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Матч "Крылья Советов" - "Зенит" будет судить саранский арбитр

Назначены арбитры на матчи 28 тура Чемпионата России по футболу. Матч "Крылья Советов" - "Зенит" будет обслуживать бригада арбитров: главный судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

Игра состоится в субботу, 13 мая, в 17:00.

Теги: арбитры, крылья советов, зенит

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