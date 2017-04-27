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Матч "Крылья Советов" - "Зенит" будет судить саранский арбитр
Матч "Крылья Советов" - "Зенит" будет судить саранский арбитр
Назначены арбитры на матчи 28 тура Чемпионата России по футболу. Матч "Крылья Советов" - "Зенит" будет обслуживать бригада арбитров: главный судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
Игра состоится в субботу, 13 мая, в 17:00.
Теги: арбитры, крылья советов, зенит
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