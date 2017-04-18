Сегодня, 16:01

В Тольятти накрыли подпольный цех по производству горючего и моторных масел

В Тольятти сотрудники полиции обнаружили производство контрафактных моторных масел под марками известных производителей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фальсификат производили и хранили в одном из ангаров на территории промышленной зоны на окраине Тольятти. Готовую продукцию сбывали под мировыми брендами во всех регионах страны.

В подпольном цеху обнаружены 120 емкостей объемом 1000 м3 каждая с контрафактным моторным маслом, около 300 металлических 200-литровых бочек с горючим, этикетки различных фирм производителей моторных масел, металлические крышки от бочек с указанием фирменных наименований, устройства для опломбирования и нанесения маркировки.

«На основании собранных материалов СУ УМВД России по Тольятти возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 180 УК РФ», - сообщила полиция.По предварительным данным, сумма ущерба причиненного компаниям-правообладателям превышает 1,5 млн рублей.

Теги: контрафакт, горючее, тольятти, полиция

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