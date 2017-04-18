Автобус №26 в Новокуйбышевске сменил расписание
Мэрия Нововкуйбышевска предупредила, что в расписание движения автобусного маршрута № 26 "Южанка-"СДТ"Зори Жигулей" внесены изменения.
Расписание по 31 августа 2017 г.:
|
Маршрут № 26
«Южанка» – «СДТ «Зори Жигулей»
|
Ежедневно
|
«Южанка»
|
СДТ «Зори Жигулей»
|
Отправление
|
Отправление
|
8-25
|
9-25
|
10-17
|
11-17
|
12-09
|
13-09
|
15-25
|
16-25
|
17-15
|
18-15
|
19-07
|
20-07
|
|
|
Количество рейсов – 12
|
Протяжённость маршрута – 19,6 км
|
Начало работы – 8.25.
|
Окончание работы – 21.19.
Расписание с 1сентября по 15 октября 2017 г.:
|
Маршрут № 26
«Южанка» – «СДТ «Зори Жигулей»
|
Ежедневно
|
«Южанка»
|
СДТ «Зори Жигулей»
|
Отправление
|
Отправление
|
8-25
|
9-25
|
10-17
|
11-17
|
12-09
|
13-09
|
15-25
|
16-25
|
17-15
|
18-15
|
|
|
Количество рейсов – 10
|
Протяжённость маршрута – 19,6 км
|
Начало работы – 8.25.
|
Окончание работы – 19.17.
Теги: новокуйбышевск, автобус 26
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