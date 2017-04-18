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Автобус №26 в Новокуйбышевске сменил расписание

Мэрия Нововкуйбышевска предупредила, что в расписание движения автобусного маршрута № 26 "Южанка-"СДТ"Зори Жигулей" внесены изменения.

 

Расписание по 31 августа 2017 г.:

 

Маршрут № 26

«Южанка» – «СДТ «Зори Жигулей»

Ежедневно

«Южанка»

СДТ «Зори Жигулей»

Отправление

Отправление

8-25

9-25

10-17

11-17

12-09

13-09

15-25

16-25

17-15

18-15

19-07

20-07

 

 

Количество рейсов – 12

Протяжённость маршрута – 19,6 км

Начало работы – 8.25.

Окончание работы – 21.19.

 

 

Расписание с 1сентября по 15 октября 2017 г.:

 

Маршрут № 26

«Южанка» – «СДТ «Зори Жигулей»

Ежедневно

«Южанка»

СДТ «Зори Жигулей»

Отправление

Отправление

8-25

9-25

10-17

11-17

12-09

13-09

15-25

16-25

17-15

18-15

 

 

Количество рейсов – 10

Протяжённость маршрута – 19,6 км

Начало работы – 8.25.

Окончание работы – 19.17.

Теги: новокуйбышевск, автобус 26

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