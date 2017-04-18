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Автобус №26 в Новокуйбышевске сменил расписание

Мэрия Нововкуйбышевска предупредила, что в расписание движения автобусного маршрута № 26 "Южанка-"СДТ"Зори Жигулей" внесены изменения.

Расписание по 31 августа 2017 г.:

Маршрут № 26 «Южанка» – «СДТ «Зори Жигулей» Ежедневно «Южанка» СДТ «Зори Жигулей» Отправление Отправление 8-25 9-25 10-17 11-17 12-09 13-09 15-25 16-25 17-15 18-15 19-07 20-07 Количество рейсов – 12 Протяжённость маршрута – 19,6 км Начало работы – 8.25. Окончание работы – 21.19.

Расписание с 1сентября по 15 октября 2017 г.:

Маршрут № 26 «Южанка» – «СДТ «Зори Жигулей» Ежедневно «Южанка» СДТ «Зори Жигулей» Отправление Отправление 8-25 9-25 10-17 11-17 12-09 13-09 15-25 16-25 17-15 18-15 Количество рейсов – 10 Протяжённость маршрута – 19,6 км Начало работы – 8.25. Окончание работы – 19.17.

Теги: новокуйбышевск, автобус 26

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