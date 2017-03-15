Главное за сегодня: 
За окном: +11, завтра: +9
 Вчера, 15:11 
Рейтинг: 0 
В Самару не пустили десятки тонн фисташек и капусты

Сотрудники Россельхознадзора по Оренбургской области на границе с Казахстаном задержали 126,5 тонн подкарантинной продукции, которую собирались продать в Самаре и Москве.

 8 грузовиков везли из Казахстана:

- 20 тонн фисташек из Республики Иран;

– 1,5 тонны свежих томатов из Китая;

- 20 тонн свежей капусты из Республики Узбекистан;

- 85 тонн репчатого лука из Республики Казахстан.

На орехи и овощи отсутствовали сопроводительные документы. Грузовики отправили обратно в Казахстан.

Теги: россельхознадзор, карантин

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios