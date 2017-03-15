Вчера, 15:11

В Самару не пустили десятки тонн фисташек и капусты

Сотрудники Россельхознадзора по Оренбургской области на границе с Казахстаном задержали 126,5 тонн подкарантинной продукции, которую собирались продать в Самаре и Москве.

8 грузовиков везли из Казахстана:

- 20 тонн фисташек из Республики Иран;

– 1,5 тонны свежих томатов из Китая;

- 20 тонн свежей капусты из Республики Узбекистан;

- 85 тонн репчатого лука из Республики Казахстан.

На орехи и овощи отсутствовали сопроводительные документы. Грузовики отправили обратно в Казахстан.

Теги: россельхознадзор, карантин

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