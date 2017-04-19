Ижевскую "дочку" АвтоВАЗа переименовали
Производственная площадка ''АвтоВАЗа'' в Ижевске переименована из ООО ''Объединённая автомобильная группа'' в ООО ''Лада Ижевский Автомобильный Завод'' (ООО ''Лада Ижевск'').
"Новое название отражает принадлежность предприятия к Группе ''АвтоВАЗ'', и способствует формированию единого корпоративного нейминга", - сообщает пресс-служба предприятия.
Для справки:
Выпуск автомобилей Lada в Ижевске начался в 2001 г. c моделей 2106 и универсала 2104. В 2011 г. предприятие вошло в группу ''АвтоВАЗ'' и приступило к выпуску автомобиля Lada 2107. В дальнейшем автозавод наладил производство седана и лифтбека Lada Granta, а также моделей Альянса Renault-Nissan.
В сентябре 2015 г. на производственной площадке в Ижевске началось производство Lada Vesta. Сейчас здесь идет подготовка к выпуску универсала Vesta SW и его кроссовой версии Vesta SW Cross, начало продаж которых запланирован на вторую половину 2017 г.
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