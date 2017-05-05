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ГУ МВД: 9 мая в Самарской области отпраздновало 361 тыс. человек

По сообщению областного Главка, 9 мая в Самарской области в мероприятиях, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие более 361 000 граждан. В шествии «Бессмертного полка» приняли участие 49 300 человек. Охрану общественного порядка во время празднований обеспечивали 5945 сотрудников органов внутренних дел, 343 сотрудника частных охранных организаций, 349 представителей добровольных народных дружин, более 70 сотрудников Росгвардии, 55 представителей казачества. "Грубых нарушений общественного порядка не допущено", - отрапортовала областная полиция.

Правительсво Самарской области привело другие цифры.

"В военном параде приняли участие 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, всего – более 5000 человек. С трибун за прохождением войсковых подразделений наблюдали более 30 тысяч жителей и гостей областной столицы. Вдоль улиц, примыкающих к площади им. Куйбышева собрались еще более 50 тысяч человек... В целом на территории всей Самарской области в торжествах в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие более 500 тысяч человек", - говорится в сообщении облправительства.

Теги: парад, 9 мая

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