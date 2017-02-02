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Тольяттинцы теперь могут оплатить налоги в МФЦ

С 10 мая жители Тольятти могут оплатить в центрах «Мои Документы»( МФЦ) без комиссии следующие налоги:
– налог на доходы физических лиц;
– транспортный налог;
– земельный налог;
– налог на имущество физических лиц.

Заплатить можно в многофункциональных центрах по адресам:

Автозаводский район:
– ул. Юбилейная, 4;
– ул. Автостроителей, 5;
– ул. 70 лет Октября, 3 (ТРЦ «Аврора»).

Центральный район:
– ул. Мира, 84;
– Автозаводское шоссе, 6 (ТРК «Парк Хаус»).

Комсомольский район:
– ул. Ярославская, 35.

"Получить информацию о налоговых задолженностях физических лиц можно при предъявлении паспорта", - сообщила мэрия Тольятти.

Дополнительную информацию можно узнать на портале сети МФЦ по Самарской области или по телефону единого контактного центра в Тольятти – 51-21-21.

Теги: налоги, мфц

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