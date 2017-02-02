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Тольяттинцы теперь могут оплатить налоги в МФЦ

С 10 мая жители Тольятти могут оплатить в центрах «Мои Документы»( МФЦ) без комиссии следующие налоги:

– налог на доходы физических лиц;

– транспортный налог;

– земельный налог;

– налог на имущество физических лиц.



Заплатить можно в многофункциональных центрах по адресам:



Автозаводский район:

– ул. Юбилейная, 4;

– ул. Автостроителей, 5;

– ул. 70 лет Октября, 3 (ТРЦ «Аврора»).



Центральный район:

– ул. Мира, 84;

– Автозаводское шоссе, 6 (ТРК «Парк Хаус»).



Комсомольский район:

– ул. Ярославская, 35.



"Получить информацию о налоговых задолженностях физических лиц можно при предъявлении паспорта", - сообщила мэрия Тольятти.



Дополнительную информацию можно узнать на портале сети МФЦ по Самарской области или по телефону единого контактного центра в Тольятти – 51-21-21.

Теги: налоги, мфц

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